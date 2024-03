Miroslav Raduljica, espulsione DOLCISSIMA nel campionato greco

Se vi stavate chiedendo dove giochi quest’anno Miroslav Raduljica, passato anche all’Olimpia Milano, sta indossando in questi mesi la maglia del Maroussi, nel massimo campionato greco. Il centro serbo, che ha 36 anni e un paio di estati fa sembrava prossimo al ritiro per una strana carriera da accompagnatore di una band rock, se la sta cavando egregiamente. Nel Maroussi, Raduljica sta segnando 13.5 punti di media con 4.6 rimbalzi, non male per un giocatore vicino alla fine della propria carriera.

Nell’ultima gara in trasferta contro l’Apollon Patrasso, Raduljica è stato protagonista di una sequenza davvero particolare. Con la sua squadra in ampio vantaggio, il lungo serbo ha rubato palla, è volato in contropiede e ha schiacciato appendendosi al canestro e indicando un tifoso avversario in tribuna. Questo ha portato gli arbitri a fischiargli un secondo fallo tecnico e quindi espellerlo. Proteste? Niente affatto, Miroslav Raduljica ha salutato provocatoriamente il pubblico di casa ed è uscito dal campo. Con 3′ da giocare e il Maroussi a +22, il giocatore era sicurissimo di vincere. E così è stato: i gialloneri hanno alla fine prevalso 99-73, per Raduljica 17 punti e 12 rimbalzi.