Mirotic decide la finalina di Eurolega: il Barcellona batte l’Olympiacos

Da buon MVP, Nikola Mirotic è stato determinante nel successo pomeridiano del Barcellona sull’Olympiacos nella finale per il terzo posto di Eurolega. A Belgrado, il Barça ha vinto 84-74 proprio grazie a 19 punti del montenegrino, che ne ha segnati 8 negli ultimi 6′ di gioco per sancire il successo blaugrana.

In una partita in cui non è mai stato sotto nel punteggio, il Barcellona ha mantenuto un vantaggio contenuto nel primo tempo, facendosi raggiungere in parità solo sul 30-30. Decisamente superiori i catalani nel secondo tempo: solo ad inizio quarto quarto l’Olympiacos ha dato l’impressione di poter recuperare, in quel caso però come detto Mirotic e Higgins hanno ricacciato indietro i greci. L’Oly chiude al quarto posto questa edizione di Eurolega, che lo vedeva di nuovo alle Final Four per la prima volta dal 2017.

Stasera, alle 19, la finalissima tra Real Madrid e Efes.