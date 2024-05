Misko Raznatovic TERRORIZZATO per il futuro del basket europeo: ecco perché

Misko Raznatovic pensa che il basket europeo non abbia un futuro brillante e ammette di non avere un’idea di chi saranno i volti dell’EuroLeague fra tre anni.

Misko Raznatovic si trova attualmente alle Final Four di EuroLeague a Berlino, dove ha rilasciato un’intervista a Guillermo Garcia di Relevo.

“Sono innamorato del basket europeo. È il campo in cui lavoro e sono legato all’Eurolega, ma il business del basket europeo non ha un futuro brillante. Il denaro dell’NBA è molto e diventerà sempre di più. Inoltre, il numero di two-way contracts sta aumentando e l’Europa riceve sempre meno giocatori di qualità dagli Stati Uniti. Se l’NBA aggiunge altre due squadre, ci saranno 40 giocatori in meno per l’Europa. Se verrà concesso un terzo two-way contract, potremo aggiungerne altri 30, quindi saranno 70 in meno”.

L’amministratore delegato dell’EuroLega, Paulius Motiejunas, ha ammesso sabato che la lega sta affrontando le sfide legate agli accordi NIL della NCAA e al recente accordo giudiziario, che ha sostanzialmente permesso agli atleti di essere pagati direttamente dalle università. Stiamo a vedere cosa succederà ma certamente oggi è molto più difficile fare basket in Europa rispetto a qualche anno fa.

