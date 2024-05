Qual è la stella di Denver su cui i Lakers dovrebbero puntare, secondo un GM NBA?

I Los Angeles Lakers non sono riusciti ad andare oltre il turno iniziale dei playoff NBA e ora si trovano ad affrontare una offseason cruciale. Molti ritengono che la franchigia sia ancora decisa a trattenere LeBron James. Nell’ipotesi che il club confermi James, un general manager NBA ritiene che sia possibile effettuare uno scambio con i Denver Nuggets che catapulterebbe i Lakers al rango di contender.

Secondo Sean Deveney di Heavy.com, Michael Porter Jr. di Denver è un nome da tenere d’occhio per i Lakers in questa offseason. Porter può essere un eccellente tiratore, cosa di cui Los Angeles ha un disperato bisogno. Inoltre, Michael Porter Jr. può giocare nei ruoli di ala piccola e grande, proprio come LeBron James.

Ecco cosa ha detto un anonimo general manager della Eastern Conference in merito a questa possibile trattativa:

“Se vogliono migliorare, è questo il giocatore che cercheranno. Hanno bisogno di un tiratore che non abbia paura di tirare e sarebbe molto meglio se potesse essere un 3-4 come LeBron, se non fosse un mismatch di dimensioni. Un tiratore che crei spazio, questo è il primo passo per farli tornare ad essere una contender”.

