Napoli, che sfortuna: il Covid fa saltare l’arrivo di Kalin Lucas

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Kalin Lucas alla Ge.Vi Napoli come sostituto di Josh Mayo. L’americano sarebbe dovuto approdare in Serie A in queste ore, per poi essere a disposizione nel weekend o alla peggio settimana prossima. Invece, come riportato da Mario Canfora della Gazzetta dello Sport, il primo a fare il nome di Lucas, l’arrivo del playmaker americano è saltato a causa del Covid-19. La moglie di Lucas sarebbe infatti risultata positiva nelle scorse ore, bloccando l’arrivo del giocatore che si è dovuto mettere in quarantena.

Napoli sarà quindi costretta a tornare sul mercato, alla ricerca di un altro playmaker che dia disponibilità immediata.

Che sfortuna per la #Gevi #Napoli: proprio mentre #Kalin #Lucas era di fatto con la valigia in mano per l’Italia, la positività al Covid della moglie lo ha costretto alla quarantena… E la caccia al play continua… #basket #basketball #LBA — Mario Canfora (@mariocanfora) October 29, 2021