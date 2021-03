VIDEO: Dwight Howard riceve il suo anello dai Lakers e poi si fa espellere per uno scontro con Harrell

Serata piena di emozioni per Dwight Howard ieri sera, nel suo primo ritorno allo Staples Center da avversario dei Los Angeles Lakers dopo l’anello vinto a ottobre. Il centro, ora ai Philadelphia 76ers, prima della palla a due ha ricevuto insieme al compagno Danny Green l’anello di campione NBA, il suo primo in carriera.

Poi però, durante il secondo quarto, Howard è stato espulso dopo aver ripetutamente provocato Montrezl Harrell ed essersi scontrato con il lungo che lo ha sostanzialmente sostituito nelle rotazioni dei Lakers. Alla fine il centro ha concluso la sua partita con 6 punti, 2 rimbalzi e 2 stoppate in 6′.

Dwight Howard gets ejected after going at it with Montrezl Harrell. 👀 pic.twitter.com/mcifm7cXR9

— House of Highlights (@HoHighlights) March 26, 2021