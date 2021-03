Doc Rivers sul litigio tra Howard e Harrell: “Due pagliacci, Dwight è stato egoista”

All’intervallo della partita di ieri notte tra Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers, Doc Rivers ha commentato piuttosto duramente quanto accaduto tra Dwight Howard e Montrezl Harrell. I due sono venuti più volte a contatto per semplice provocazione e alla fine il centro dei Sixers è stato espulso, lasciando così i suoi compagni senza lunghi, vista l’indisponibilità di Embiid e lo scambio che poche ore prima aveva portato Tony Bradley ad OKC.

“Pagliacci” ha esordito Rivers davanti alle telecamere di TNT all’intervallo, che poi ha proseguito: “Ragazzi che scherzavano tra loro, è stato ridicolo da entrambe le parti. Non mi è piaciuto. Diciamo così”.

Dopo la partita, vinta comunque dalla sua squadra, coach Rivers è tornato sull’accaduto per bacchettare Howard:

Doc Rivers on Dwight Howard’s ejection:

“I thought it was a very selfish play. He got one tech… Can’t get another one… We had one center on our team and he got thrown out. I was not very happy with that one. #Sixers

— Justin Grasso (@JGrasso_) March 26, 2021