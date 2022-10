Mossa shock degli Spurs: tagliato Josh Primo

Josh Primo era stato scelto dai San Antonio Spurs come 12° chiamata assoluta al Draft 2021. Solo poco più di un anno dopo, e con una mossa totalmente inaspettata, i texani hanno poco fa annunciato il taglio del giocatore classe 2002. Primo è sempre stato visto come un talento in procinto di sbocciare, anche se nel suo primo anno agli Spurs ha collezionato solo 50 partite con 5.8 punti di media. Parliamo comunque di un ragazzo molto giovane su cui San Antonio sembrava puntare, anche perché due settimane fa la franchigia aveva sfruttato la Team Option sul terzo anno di contratto di Primo, garantendogli un posto in squadra anche per la stagione 2023-24.

Insomma non è ancora chiaro perché gli Spurs abbiano tagliato Primo così all’improvviso, forse per problemi gravi di comportamento. Per ora non si hanno notizie, ma non è escluso che ne arrivino nei prossimi giorni.

It was just 2 weeks ago that San Antonio exercised the 3rd year (2023-24) team option for Josh Primo.

He is under contract for $4.1M and $4.3M.

He is eligible to be claimed with room or an exception but a team will have to do its diligence on why the 19-year old was waived.

