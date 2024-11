Napoli, Attilio Caja è l’uomo che proverà a portare i campani alla salvezza?

La Ge.Vi. Napoli è ultima in classifica in LBA con 6 sconfitte in 6 gare, nessuno ha fatto peggio di lei fino a questo momento e ora si parla di coach Attilio Caja al posto di Igor Milicic sulla panchina.

I partenopei sono reduci da una delle sconfitte più rocambolesche della storia della Serie A perché hanno dilapidato un vantaggio di 8 punti in soli 41 secondi, perdendo senza nemmeno passare dall’overtime.

Stando così la situazione, la proprietà non ha potuto far altro che prendere in considerazione l’esonero di Igor Milicic e di provare a dare una svolta alla stagione mettendo in panchina un Santone del nostro basket, ovvero Attilio Caja.

L’ex Fortitudo Bologna ha lasciato il club emiliano tra diversi tumulti e non ha ancora trovato una collocazione. Napoli è sulla carta una squadra da zona playoff, di sicuro non da 0-6, motivo per cui il tecnico di Pavia classe 1961 potrebbe decidere di tornare in Campania dopo la sua esperienza nel 2005-2006 di 11 gare, con un bottino di 5 vittorie e 6 sconfitte.

Stiamo a vedere se alla fine Napoli esonererà Igor Milicic e se al suo posto punterà davvero su Attilio Caja. Lo scopriremo nel giro di pochissime ore.

Fonte: Cronache di Napoli

