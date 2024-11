EA7 Milano, Messina dopo il KO a Trento: “Non avevamo nulla da dare”

L’Olimpia EA7 Milano a Trento ha perso una delle peggiori partite della sua storia recente ed Ettore Messina ha commentato nel dopo gara la pessima prestazione dei suoi ragazzi. Alla suono dell’ultima sirena i trentini hanno battuto i meneghini per 91 a 57.

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Trento della sua EA7 Milano:

“Venivamo da una settimana molto difficile e i giocatori che ci avevano aiutato a reggere a Vitoria e a vincere la partita con la Virtus oggi non avevano nulla nel serbatoio. Eravamo partiti bene ma quando loro hanno alzato il ritmo, la fisicità noi non avevamo nulla da opporgli. Purtroppo ci siamo anche lasciati andare. Ci sono state cose che abbiamo provato, speravo qualcosa di diverso, ma senza lucidità e senza gambe non siamo riusciti a fare nulla, abbiamo ad esempio sbagliato tanti appoggi al ferro, tiri che normalmente non sbagliamo. Purtroppo, con la squadra così corta, i nostri giocatori più importanti non avevano nulla da dare. Complimenti a Trento. Noi possiamo solo chiudere la pagina di questa settimana durissima e aprirne una nuova”.