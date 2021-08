Napoli e Pesaro sondano il mercato per chiudere il roster

Manca sempre meno all’inizio della stagione regolare per le squadre iscritte al campionato di Serie A. Due squadre in particolare, Napoli e Pesaro, sono molto attive sul mercato per completare i rispettivi roster.

Una di queste è appunto la neopromossa GeVi, che cerca il colpo di mercato per affrontare il campionato con l’obiettivo di ottenere la salvezza. In questi ultimi giorni il nome che circola con maggiore frequenza è quello di Malik Newman. L’esterno classe 1997 attualmente è impegnato nella Summer League: a Las Vegas sta tenendo una media di 11.7 punti, 2.7 rimbalzi e 2.7 assist, tirando con il 45,5% dall’arco. Per alcuni anni in G-League prima di fare esperienza in Europa con il Bursaspor in Turchia e l’Ironi Nahariya in Israele. Napoli spera di avere ancora margine una volta terminato il torneo, ma Newman potrebbe avere molte pretendenti dopo queste prestazioni.

Anche Pesaro, sta sondando il terreno della Summer League alla ricerca di un lungo. Nel frattempo la Vuelle sta provando a convincere Malcolm Thomas, centro di 2.06 metri di 33 anni. Thomas vanta un curriculum di tutto rispetto in Europa, dove ha giocato con le maglie di Khimki, Fenerbahçe, Bayern e Malaga. Proprio con l’Unicaja ha disputato il campionato spagnolo nella passata stagione, facendo registrare 6.6 punti e 5 rimbalzi di media.