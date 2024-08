I giocatori della Serbia riceveranno un IMPORTANTISSIMO compenso dal governo per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi

Il governo della Repubblica di Serbia ha deciso di assegnare un premio in denaro a tutti gli atleti che sono saliti sul podio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ogni membro della squadra di pallacanestro maschile riceverà un premio del valore di 60.000 euro in dinari per la medaglia di bronzo vinta. La stessa somma sarà versata anche sul conto del capo allenatore Svetislav Pesic.

In confronto, i membri della squadra serba di pallanuoto maschile riceveranno 200.000 euro ciascuno in equivalente dinaro per la medaglia d’oro vinta nella capitale francese. Lo stesso importo è stato assegnato al loro allenatore, secondo l’annuncio.

Alla sua sesta partecipazione alle Olimpiadi, la Serbia ha vinto 3 medaglie d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo.

Si tratta di una cifra piuttosto importante per alcuni giocatori, mentre per altri è più o meno una settimana di lavoro, se pensiamo al contratto di Nikola Jokic o Bogdan Bogdanovic.

Naturalmente è solo un premio al valore, per certificare il grande lavoro che è stato fatto dalla formazione di Svetislav Pesic a Parigi durante le Olimpiadi del 2024. Jokic sicuramente si comprerà un altro cavallo. Potete scommetterci. Non ci sono dubbi.

