Napoli si aggiudica con largo margine la gara uno playoff con Pistoia

NAPOLI- Quando vede Napoli, ormai, è come se vedesse nero. La Giorgio Tesi Group Pistoia paga dazio per la terza volta contro l’ambiziosa Ge.Vi Napoli che, nel suo “PalaBarbuto”, si impone con un eloquente 92-78 al termine di una gara condotta dall’alfa all’omega. Zerini, Mayo e Iannuzzi sono stati i mattatori della vittoria partenopea con quindici punti a testa, ottimo l’esordio di Burns con tredici. Pistoia ha vissuto sull’ottima vena realizzativa di Fletcher che non è però bastata. Adesso i toscani puntano alla rivincita nella sfida di martedì 25 maggio alle 19 sempre al “PalaBarbuto”.

PRIMO QUARTO- Sims prova a portare in quota Pistoia ma Napoli, sopratuttto per merito di Parks, mette a segno undici punti di fila. Burns ci impiega poco a proiettare i padroni di casa sul più dieci ovvero 23-13. Del Chiaro e Wheatle riavvicinano gli ospiti fino al 23-18 con cui si chiude il quarto d’esordio.

SECONDO QUARTO – Monaldi colpisce allargando il fossato a favore dei campani ma Saccaggi e Della Rosa cecchinano in efficace risposta fino a far raggiungere ai toscani la parità a quota ventisette. Mayo e Zerini fanno ridecollare i partenopei. Pistoia non riesce a mordere più di tanto e Napoli si alza in quota fino al 55-38 con cui mette in archivio la partita all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO – Fletcher e Sims fanno emettere un ruggito a Pistoia, Mayo, Iannuzzi e Burns, però, fanno reagire Napoli con gli interessi fino a farle tracciare un vantaggio di venti incollature. I partenopei arrivano quindi agli ultimi dieci minuti di gioco avanti per 70-52 confermando una tensione agonistica mai venuta meno fin dall’inizio della contesa.

ULTIMO QUARTO – Pistoia gioca la carta dell’orgoglio che ha i colori dei canestri di Fletcher e Riismaa e si porta fino al meno dieci provando a riaprire i giochi sull’81-71. Riismaa ribadisce il concetto con una tripla ma Monaldi e Mayo chiudono il discorso portando Napoli sul definitivo 92-78.

MIGLIORI IN CAMPO

JOSH MAYO (GE.VI NAPOLI): un cavallo di razza, come sempre, incepparsi è una parola che nel suo vocabolario non esiste.

TRE SHAWN FLETCHER (GIORGIO TESI GROUP PISTOIA): se le inventa tutte con ogni possibile soluzione che la natura dell’universo cestistico offra, riempie la bisaccia di punti ma Pistoia mastica comunque amaro.

TABELLINO

GE.VI NAPOLI: Zerini 15, Iannuzzi 15, Mayo 15, Burns 13, Monaldi 13, Marini 7, Uglietti 6, Parks 5, Sandri 1. N.e :Coralic, Klacar e Cannavina.

Tiri liberi: 21 su 29, rimbalzi 35 (Uglietti 7), assist 21 (Mayo 8)

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Fletcher 21, Wheatle 12, Della Rosa 10, Saccaggi 10, Sims 10, Del Chiaro 6, Riismaa 6, Poletti 3, Querci, Zucca. Coach: Michele Carrea,

Tiri liberi: 17 su 23, rimbalzi 32 (Wheatle 6), assist 12 (Fletcher 5).

ARBITRI

Francesco Terranova di Ferrara, Daniele Caruso di Milano e Alessandro Saraceni di Zola Predosa (BO).