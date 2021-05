NBA – Utah Jazz, l’assenza di Donovan Mitchell in gara 1 contro Memphis diventa un caso

L’assenza di Donovan Mitchell in gara 1 fra Utah e Memphis diventa un caso. Soprattutto perché i Jazz, da testa di serie #1, hanno subito una clamorosa sconfitta per mano dei Grizzlies.

Se il diretto interessato ha chiesto scusa per la sua assenza, il forfait resta comunque molto discusso. Ad alimentarlo ulteriormente anche il fatto che i compagni di Mitchell non ne fossero al corrente.

Almeno così sembra dalle dichiarazioni rilasciate da Rudy Gobert nel post partita, pubblicate da Bleacher Report.

Non vederlo in campo è stata una grandissima sorpresa. Però non fatemi domande, non voglio parlare di questa cosa, anche perché mi verrebbe il mal di testa per capirci qualcosa. Io spero solo che per gara 2 stia bene e possa giocare, mi interessa solo questo.