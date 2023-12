Nardò, il gesto offensivo di coach Di Carlo ai suoi tifosi potrebbe costargli il posto: ecco cos’è successo

Non è stata una domenica semplice quella di Gennaro Di Carlo e della sua Nardò contro la Fortitudo Bologna. I salenti hanno perso in un punto a punto contro la Effe e a fine gara si è registrata un’accesa discussione tra i tifosi presenti al palazzetto e il coach Gennaro Di Carlo, con quest’ultimo che pare abbia risposto con un gestaccio alle proteste del pubblico amico che lo accusava di non aver chiamato un timeout dopo il fortunoso e decisivo canestro di Ogden, costringendo la formazione granata a giocare l’ultima azione senza più la possibilità di fermare il cronometro.

La società di Nardò non ha apprezzato nulla di tutto ciò e ha pubblicato questo comunicato stampa nella giornata di ieri: