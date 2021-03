Nate McMillan fa un’analogia perfetta dopo la vittoria al debutto sulla panchina di Atlanta

Nate McMillan ha fatto il suo debutto come capo allenatore ad interim degli Atlanta Hawks e ha subito ottenuto una vittoria contro Miami. Dopo la partita, il coach ha condiviso la sua visione sulla sua squadra.

More McMillan:

"We talk about being a fist. The tighter the fist, the easier it is to knock someone out."

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) March 3, 2021