Tony Allen parla dell’eredità che James Harden ha lasciato ai Rockets e alla città di Houston

James Harden farà il suo tanto atteso ritorno al Toyota Center di Houston la prossima notte. Giusto per ricordarvelo, Harden ha avuto un’uscita piuttosto aspra da Clutch City quando ha forzato uno scambio con i Brooklyn Nets.

Harden ha ammesso di essere un po’ preoccupato per come i tifosi dei Rockets lo riceveranno al suo ritorno. Ma per l’ex swingman dell’NBA, Tony Allen, qualunque cosa accada, The Beard dovrebbe tenere la testa alta, soprattutto per il modo in cui ha aiutato la comunità.

When you put on for the city on and off the court the way James Harden did in the H, it’s only right you show love and hang that jersey, no matter how it ended.

💯 % class!

— Tony Allen (@aa000G9) March 3, 2021