8 foto mai viste prima dell’icona NBA dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, sono state recentemente vendute come NFT a più di 10.000 dollari ciascuna.

Secondo ESPN, le foto sono state scattate da David Factor per un servizio fotografico nel 1999. Si è tenuto in un magazzino abbandonato nel centro di LA. Contrariamente alle sue solite foto su una maglia dei Lakers, però, Bryant ha indossato una varietà di abiti per le riprese .

Factor ha quindi deciso di mettere all’asta le foto dell’ex NBA Kobe come token non fungibili dopo l’incoraggiamento di Tommy Alastra, co-fondatore di Cryptograph, una piattaforma in cui le persone possono acquistare o fare offerte su NFT. L’asta è iniziata il Mamba Day, il 24 agosto, ed è durata 72 ore.

Tutte e otto le foto del leggendario Laker sono state acquistate tramite Ethereum, ottenendo ciascuna almeno tre ETH. Il più alto, intitolato “Time”, è stato venduto per 5.767 ETH. Al momento della scrittura, un ETH vale $ 3.200.

Secondo Alastra nell’articolo di ESPN, il 100% dei profitti dell’asta andrà alla Mamba & Mambacita Sports Foundation. Tuttavia, non era una collaborazione ufficiale tra Cryptograph e la proprietà di Bryant.

Poiché Bryant è un’icona del basket molto amata, è sicuro che tutti gli articoli relativi a Kobe, sia fisici che digitali, continueranno a generare tonnellate di quattrini in futuro.

Leggi anche: Esclusiva BU, Mike Hall: “Milano può ripetersi! Su Siena e Corso Como…”