Janis Blums annuncia il proprio ritiro dal basket a 39 anni

Nelle scorse ore Janis Blums, uno dei migliori giocatori lettoni degli ultimi anni, ha annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. Lo ha fatto a 39 anni, con un post su Instagram in cui ha riflettuto su questa decisione. “Leggendo dei ritiri di atleti professionisti nel corso degli anni, mi sono sempre chiesto cosa facesse loro capire che la carriera fosse finita. Ora so chiaramente che non ci sarà mai abbastanza basket nella mia vita. In questo viaggio ho avuto abbastanza basket professionistico e devo accettarlo. Ci sto provando. Oggi concludo la mia carriera da giocatore professionista” ha scritto Blums.

Classe 1982, Blums ha avuto una lunga carriera in Europa, passando anche per l’Italia tra Napoli, Avellino e Reggio Emilia, quest’ultima la scorsa stagione. Ma la guardia ha militato anche in tanti altri club, compresi Bilbao e Panathinaikos. Nel suo palmares ci sono 4 campionati lettoni, una coppa di Grecia, un campionato kazako, una Baltic League e una convocazione all’All Star Game di VTB League.

