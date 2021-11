I tifosi dei Los Angeles Lakers riceveranno un enorme regalo questo Natale. Ma è qualcosa che possono già iniziare ad assagiare oggi. Secondo i rapporti, l’arena di casa dei Lakers, che tutti quanti noi conosciamo con il nome di Staples Center, sarà ribattezzata come Crypto.com Arena a partire dal 25 dicembre. I Lakers si sono trasferiti allo Staples Center nel 1999 dopo aver trascorso anni memorabili al Forum.

Anche se l’improvviso cambio di nome non piacerà immediatamente ai fan dei Lakers e nemmeno a LeBron James e compagnia, è stata un’offerta che i proprietari dello Staples Center, Anschutz Entertainment Group, a quanto pare non potevano rifiutare. Sulla base dei rapporti, Crypto.com, una società con sede a Singapore, pagherà 700 milioni di dollari per il cambio di denominazione dopo 20 anni di attività, come riportato da Axios:

JUST IN: The Staples Center in Los Angeles will be renamed https://t.co/RhtD2N4i76 Arena, with a formal announcement expected tomorrowhttps://t.co/ZCTeCtqznp — Axios (@axios) November 17, 2021

Ci vorrà sicuramente del tempo prima che i fedeli tifosi Purple & Gold si abituino a chiamare la loro casa Crypto.com Arena. Il cambiamento è sempre una sfida. Ma poi di nuovo, forse per i Lakers, ci sono 700 milioni di ragioni per abbracciare questa rivoluzione. Vediamo come saranno le reazioni – se ci saranno – da parte di giocatori o ex NBA.

