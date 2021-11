Paolo Banchero si lascia i problemi alle spalle: in campo nella notte

Paolo Banchero ha regolarmente giocato, partendo in quintetto, questa notte, dopo la notizia della denuncia per favoreggiamento risalente a domenica mattina. Il lungo dei Duke Blue Devils andrà a processo a inizio dicembre per aver permesso al compagno Michael Savarino di mettersi al volante in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Banchero è sceso in campo contro Garner-Webb, partita vinta dai suoi 52-92, ed ha prodotto 10 punti e 8 rimbalzi in 26′, tirando 4/9 dal campo. La partita finora meno brillante per il classe 2002, che ha però flirtato comunque con una doppia-doppia.