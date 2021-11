LeBron James sta per diventare co-proprietario di una franchigia NHL

La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è già considerata uno dei più grandi giocatori ad aver mai preso in mano una palla da basket. Inoltre, non è male quando si tratta delle sue iniziative imprenditoriali fuori dal campo da pallacanestro.

Cara Lombardo e Laine Higgins del Wall Street Journal riportano che la Fenway Sports Group (FSG), una società multimiliardaria di cui LeBron James è partner, è ora sul punto di acquistare la franchigia NHL dei Pittsburgh Penguins:

Fenway Sports Group LLC, la holding che possiede i Boston Red Sox, è in trattative avanzate per acquistare la squadra di hockey dei Pittsburgh Penguins, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Un accordo potrebbe essere finalizzato alla fine di questa settimana, supponendo che i colloqui non vadano in fumo, come riportato da molte persone. I termini in discussione non possono essere appresi.

FSG attualmente possiede i Boston Red Sox in MLB e il Liverpool Football Club in Premier League inglese. Ora sembra che LeBron James e il resto dei suoi partner stiano immergendo le dita dei piedi nel mondo dell’hockey in modo importante.

Secondo la CNBC, la superstar dei Lakers possiede circa il 2% di FSG. Secondo quanto riferito, ha investito 6,2 milioni di dollari nella società nel 2011. A partire da marzo 2021, FSG ha una valutazione stimata di 2,6 miliardi di dollari, il che significa che si stima che la quota del 2% di LeBron abbia un valore di 52 milioni di dollari. Questa è un’altra grandissima vittoria per LeBron James.

