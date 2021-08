Il futuro di Alex Caruso ai Los Angeles Lakers in NBA potrebbe essere in dubbio in questo momento, ma sembra che il 27enne stia vivendo un’offseason memorabile fino ad ora, non grazie al campo ma grazie alla bellissima modella Mia Ambile.

Mia Ambile, che conta attualmente oltre 261mila follower su Instagram, ha fatto perdere la testa al “Bald Mamba” e la loro presunta unione è ora diventata ufficiale tramite una storia Instagram.

La mascotte dei Los Angeles Lakers ha alcune altre cose in mente quest’estate, però, con la free agency incombente. Caruso è stato un giocatore chiave per LA negli ultimi anni, ma resta da vedere se ha ancora un futuro con i Lakers. L’arrivo di Russell Westbrook sembra aver posto fine alle speranze di Caruso di rinnovare il contratto con i Purple & Gold in questa offseason, visto il tantissimo talento nel backcourt dei Lakers.

Tuttavia, non mancheranno i corteggiatori per Caruso in free agency, e sembra anche che ora abbia una spalla su cui piangere se l’accordo con i Lakers non dovesse andare a buon fine. Sarà anche un uomo molto ricco a prescindere.

Ci sembrava anche giusto farvi vedere un paio di foto della compagna del giocatore NBA Alex Caruso, ovvero Mia Ambile:

