La NBA free agency 2021 sarebbe potuta essere super interessante. Probabilmente non sarà così ma ci sono moltissimi giocatori interessanti da tenere sott’occhio.

Quello che segue è un elenco dei primi 10 free agent che riteniamo disponibili e un (lungo) elenco di altri nomi importanti da tenere d’occhio.

Questo elenco comprende giocatori che sono svincolati senza restrizioni (UFA), svincolati con restrizioni (RFA), hanno una player opetion (PO) per la prossima stagione e una team option (TO) per la prossima stagione.

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers (PO)

Kyle Lowry, Toronto Raptors (UFA)

Chris Paul, Phoenix Suns (PO)

John Collins, Atlanta Hawks (RFA)

Mike Conley, Utah Jazz (UFA)

DeMar DeRozan, San Antonio Spurs (UFA)

Jarrett Allen, Cleveland Cavaliers (RFA)

Lonzo Ball, New Orleans Pelicans (RFA)

Norman Powell, Portland Trail Blazers (PO)

Duncan Robinson, Miami Heat (RFA)

Altri giocatori che potrebbero essere interessanti:

Carmelo Anthony (Portland Trail Blazers, UFA), Trevor Ariza (Miami Heat, UFA), Will Barton (Denver Nuggets, PO), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers, UFA), Khem Birch (Toronto Raptors, UFA), Alex Caruso (Los Angeles Lakers, UFA), Torrey Craig (Phoenix Suns, UFA), Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets, PO), Terence Davis (Sacramento Kings, RFA), Goran Dragic (Miami Heat, TO), Andre Drummond (Los Angeles Lakers, UFA), Wayne Ellington (Detroit Pistons, UFA), Bryn Forbes (Milwaukee Bucks, PO), Evan Fournier (Boston Celtics, UFA), Rudy Gay (San Antonio Spurs, UFA), Devonte’ Graham (Charlotte Hornets, RFA), Danny Green (Philadelphia 76ers, UFA), Jeff Green (Brooklyn Nets, UFA), Blake Griffin (Brooklyn Nets, UFA), Tim Hardaway Jr. (Dallas Mavericks, UFA), Josh Hart (New Orleans Pelicans, RFA), Richaun Holmes (Sacramento Kings, UFA), Dwight Howard (Philadelphia 76ers, UFA), Serge Ibaka (Los Angeles Clippers, PO), Andre Iguodala (Miami Heat, TO), Enes Kanter (Portland Trail Blazers, UFA), Reggie Jackson (Los Angeles Clippers, UFA), Lauri Markannen (Chicago Bulls, RFA), Robin Lopez (Washington Wizards, UFA), Paul Millsap (Denver Nuggets, UFA), Nerlens Noel (New York Knicks, UFA), Kendrick Nunn (Miami Heat, RFA), Victor Oladipo (Miami Heat, UFA), Kelly Olynyk (Houston Rockets, UFA), Kelly Oubre Jr. (Golden State Warriors, UFA), Cameron Payne (Phoenix Suns, UFA), Otto Porter Jr. (Orlando Magic, UFA), Bobby Portis (Milwaukee Bucks, PO), JJ Reddick (Dallas Mavericks, UFA), Derrick Rose (New York Knicks, UFA) Dennis Schroder (Los Angeles Lakers, UFA), Daniel Theis (Chicago Bulls, UFA), Tristan Thompson (Boston Celtics, UFA), Gary Trent Jr. (Toronto Raptors, RFA), PJ Tucker (Milwaukee Bucks, UFA), Lou Williams (Atlanta Hawks, UFA).

Leggi anche: VIDEO: NBA, LeBron James spinge un tifoso ad un concerto, Twitter esplode di rabbia

NBA free agency 2021