VIDEO: NBA, LeBron James spinge un tifoso ad un concerto, Twitter esplode di rabbia

LeBron James si sta giustamente godendo il periodo di vacanza estiva dopo una lunga stagione, girando per feste ed eventi: l’ultima apparizione in pubblico della star dei Los Angeles Lakers è avvenuta ad un concerto di Usher, dove, però, è accaduto un fatto spiacevole.

Ad un certo punto della serata, come spesso accade, un fan si avvicina a James, allungando le mani più del solito e invadendo lo spazio personale di James, che reagisce con una spinta:

Le immagini parlano da sole, non si tratta di certo di violenza eccessiva da parte di LeBron James, che si è visto comparire il tifoso all’improvviso ed ha reagito con una leggera spinta, che di certo, però, non si addice ad un personaggio del suo calibro.

Il mondo di twitter ha reagito subito gridando all’assalto e ad un atto di violenza da parte della star dei Lakers:

I know you’re just protecting yourself but that’s just a kid bro. SMH!!!

Of course he had to make it about himself at Usher’s concert.

— Jeffrey Alger (@jfalger63) July 31, 2021