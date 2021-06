Attimi di paura al Fiserv Forum dopo Gara-4 tra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets di ieri sera. Mentre i giocatori erano ancora negli spogliatoi è infatti suonato l’allarme anti-incendio e tutti sono stati velocemente evacuati. Per diversi minuti sui social si sono susseguite voci di un vero incendio all’interno dell’arena, poi smentite dai dirigenti della stessa.

Si è trattato quindi di un falso allarme, causato dal malfunzionamento di un macchinario. Allarme rientrato e giocatori che sono potuti rientrare al Fiserv Forum per finire di cambiarsi e di parlare con i media.

Statement from Fiserv Forum on the evacuation after Game 4 between the Nets and Bucks: pic.twitter.com/kdtpTS5gI5

