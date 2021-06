NBA – I primi aggiornamenti sull’infortunio di Kyrie Irving

Kyrie Irving ha dovuto abbandonare Gara-4 nel secondo quarto per via di un infortunio alla caviglia. Senza di lui, i Brooklyn Nets hanno ceduto ai Milwaukee Bucks e ora la serie è sul 2-2. Non si sa ancora se Irving sarà a disposizione per Gara-5 o quanto dovrà stare fermo, con James Harden già infortunatosi in Gara-1 e attualmente out.

La buona notizia è che, dopo l’infortunio, Irving è stato sottoposto ad una lastra che ha dato esito negativo: non ci sono quindi lesioni o fratture nella caviglia.

The X-Rays on Kyrie Irving’s ankle were negative, Steve Nash says. He will undergo further testing and treatment. — Malika Andrews (@malika_andrews) June 13, 2021

La cattiva notizia è che, secondo Rachel Nichols di ESPN, Irving sarebbe stato visto camminare con un tutore al piede e delle stampelle. Sicuramente non un’immagine incoraggiante in vista del proseguo della serie, che ora tornerà a Brooklyn.

I’m told Kyrie was in a walking boot and using crutches after spraining his ankle during today’s Nets-Bucks Game 4. Steve Nash says that x-rays on the ankle were negative and that Kyrie will undergo further testing/evaluation tomorrow. — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 13, 2021

A Steve Nash inoltre è stato chiesto se, stando così le cose, non sia il caso di affrettare il recupero di Harden. Ferma la risposta del coach dei Nets: assolutamente no, per non peggiorare ulteriormente le condizioni del Barba ed evitare ripercussioni in futuro.

