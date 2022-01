Dopo le polemiche, alla fine la NBA ha preso provvedimenti nei confronti di Grayson Allen, che con un suo brutto quanto inutile fallo ha fatto infortunare Alex Caruso, che si opererà al polso e starà fuori circa 2 mesi. La Lega non ha comunque usato il pugno di ferro, visto che Allen è stato squalificato una sola gara. La squalifica costerà al giocatore anche lo stipendio per la gara, quella contro Cleveland, pari a 25.000 dollari.

It is unlikely that there would’ve been a suspension without Caruso’s fractured wrist, but the NBA can take into consideration an injury to the offended player — and clearly did. The one-game suspension costs Allen approximately $28K salary.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2022