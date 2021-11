NBA – Boston Celtics, le statistiche di Tatum e Brown che danno ragione a Marcus Smart

I Boston Celtics stanno vivendo un momento molto difficile. Dopo la clamorosa rimonta subita dai Chicago Bulls, Marcus Smart ha attaccato Jaylen Brown e Jayson Tatum, accusandoli di essere troppo egoisti.

Grazie a una ricerca di StatMuse è emersa una statistiche che sembra dare ragione a Smart. Nel gruppo di giocatori NBA che tentano almeno 20 tiri di media a partita, Brown e Tatum sono fra quelli che distribuiscono meno assist.

Brown viaggia a una media di 2,5 assist per gara, il dato più basso fra gli atleti che tentano almeno 20 conclusioni. Tatum, invece, si colloca al sesto posto con 3,7 passaggi vincenti per match.

Fewest assists per game by a player taking 20+ shots a game this season:

2.5 — Jaylen Brown

2.6 — Anthony Davis

3.0 — Anthony Edwards

3.4 — CJ McCollum

3.6 — Paul George

3.7 — Jayson Tatum https://t.co/JczC7WhMrD pic.twitter.com/hwRuCLdYYJ

— StatMuse (@statmuse) November 2, 2021