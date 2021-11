NBA – Boston Celtics, volano gli stracci: Marcus Smart attacca Jayson Tatum e Jaylen Brown

Giorni molto complicati in casa Boston Celtics. Le tre sconfitte consecutive e l’incredibile rimonta subita dai Chicago Bulls sembrano aver acceso gli animi nello spogliatoio biancoverde.

Marcus Smart, dopo il ko con i Bulls, ha puntato il dito contro Jayson Tatum e Jaylen Brown, accusati di non coinvolgere abbastanza i compagni, specialmente nel finale delle partite. La point guard dei Celtics ha cercato di esprimere il concetto con parole accomodanti ma il messaggio è chiaro: Brown e Tatum devono passare di più il pallone.

Marcus Smart: “I would just like to play basketball. Every team knows we’re trying to go to Jayson and Jaylen. Every team is programmed and studied to stop Jayson and Jaylen. I think everybody’s scouting report is to make those guys pass the ball. They don’t want to pass the ball

— Chris Grenham (@chrisgrenham) November 2, 2021