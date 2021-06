Se la star NBA dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, avesse una lampada magica con un genio che esce, probabilmente vorrebbe accorciare il suo piedone di qualche centimetro. Dopotutto, quella è stata la differenza tra l’uscita dai playoff e quella che avrebbe potuto essere un’apparizione alle finali della Eastern Conference.

A 6 secondi dalla fine del quarto quarto di gara 7 tra i Milwaukee Bucks e i Brooklyns Nets, con i secondi in svantaggio per 109-107, Durant ha preso in mano la situazione e ha chiesto la palla per il tiro finale. Abbastanza sicuro, KD non ha deluso e ha fatto un’inversione di tendenza per chiudere le cose. Chiaramente, però, avrebbe potuto essere un tiro da 3 punti che avrebbe regalato la vittoria per 110 a 109 ai Nets. Sfortunatamente, come ha detto Kevin Durant nella conferenza stampa post eliminazione dall’NBA, il suo piedone è troppo lungo.

“Ma il mio piede da gigante ha calpestato la linea del tiro da tre punti”, ha detto in parte Durant a Malika Andrews di ESPN. “Ho appena visto quanto ero vicino a porre fine alla loro stagione con quel tiro”.

Kevin Durant said that he initially thought his shot at the end of regulation was a three.

"But my big ass foot stepped on the line," Durant said, in part. "I just saw how close I was to ending their season with that shot."

— Malika Andrews (@malika_andrews) June 20, 2021