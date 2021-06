Giannis Antetokounmpo è stato uno dei tre ex MVP NBA che hanno giocato nella serie Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks ma è l’ultimo rimasto in piedi dopo gara-7 e ha lanciato un messaggio molto forte. L’impressionante vittoria nel match a eliminazione dei Bucks su Kevin Durant e i Nets ha richiesto un tempo in più e una dozzina di canestri difficili per decidere la contesa. Antetokounmpo ha parlato ai giornalisti della vittoria, fermamente convinto che il loro viaggio nei playoff sia tutt’altro che finito.

“La verità è che il lavoro non è finito. Il lavoro non è finito. Quindi questo è il mio messaggio per tutti, questo è il messaggio allo spogliatoio. Non possiamo arrivare troppo in alto o troppo in basso. Non abbiamo vinto il campionato… Dobbiamo goderci questo momento, ma una volta capito chi è il prossimo avversario, dobbiamo mettere questo momento nel cassetto dei ricordi e concentrarci sul nostro prossimo avversario”.

Superare i Nets favoriti per il titolo è ovviamente un enorme fiore all’occhiello per il Greek Freak, ma la star dei Bucks vuole chiaramente di più. Giannis ha messo a segno un’assurda statistica di 40 punti, 13 rimbalzi e 5 assist nel successo della sua squadra all’overtime di gara-7. Milwaukee aveva bisogno di ogni grammo della grandezza del proprio uomo-franchigia e ne avrà ancora bisogno, motivo per il quale Antetokounmpo ha mandato questo messaggio ai Bucks in NBA.

