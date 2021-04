NBA – Brooklyn Nets ridotti ai minimi termini per il big match con i Philadelphia 76ers

Nella notte italiana è in programma la super sfida fra i Brooklyn Nets e i Philadelphia 76ers.

I Nets, però, si presenteranno con una formazione fortemente rimaneggiata. Non saranno della sfida né Kevin Durant (sempre per motivazioni legate al tendine del suo ginocchio sinistro) né James Harden, anche per lui problemi al tendine ma quello destro.

Fuori anche LaMarcus Aldridge per sintomi influenzali e Blake Griffin a causa di problemi al ginocchio sinistro.

The Nets say Kevin Durant is out tonight against Philadelphia as part of the latest (lengthy) Brooklyn injur report: pic.twitter.com/t2DkRDgWQV

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 14, 2021