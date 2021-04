Joel Embiid crede fermamente di avere moltissimo in comune con il fenomeno NBA Kevin Durant. Sì, hai letto bene. La superstar dei Philadelphia 76ers si è paragonata con nonchalance all’ex MVP dopo aver messo in scena un clinic offensivo contro i Dallas Mavericks.

Embiid ha fatto benissimo contro i Mavericks, chiudendo con 36 punti in soli 26 minuti nella loro vittoria per 113 a 95. Secondo il centro NBA Joel Embiid, ci sono cinque cose nel suo gioco che gli ricordano quello di Kevin Durant (tramite Forty Eight Minutes).

“Mi sono sempre visto come se fossi, sai, tipo, non so, Kevin Durant: sa giocare in tutte le posizioni, tira dal palleggio, gestisce la palla, sa fare crossover, sa giocare in post up”.

Beh, è davvero difficile dargli torto. Con quello che Embiid ha mostrato in questa stagione, è difficile discutere contro di lui. Il 27enne ha messo in mostra tutto il suo arsenale offensivo e ha aiutato i Sixers ad arrivare fino al primo posto nella Eastern Conference, sorpassando i Brooklyn Nets proprio di Durant. Embiid ha la possibilità di dimostrare la sua audace affermazione quando affronteranno Durant e i Nets questa settimana, oltre che in un’ipotetica finale della Eastern Confernce.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.