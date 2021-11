I Brooklyn Nets hanno vinto 12 delle ultime 15 ma hanno perso il big match di questa notte contro i Phoenix Suns. E sebbene abbiano perso contro la franchigia dell’Arizona, sono rimasti in cima alla classifica della Eastern Conference. E tutto questo è successo senza Kyrie Irving, che non ha giocato con i Brooklyn Nets in NBA a causa del suo rifiuto di aderire all’obbligo di vaccino contro il COVID-19 nella città di New York City. Ma DeAndre’ Bembry non ha intenzione di lasciarlo da solo.

Coach e compagni di squadra di Brooklyn contattano Irving per sapere come sta, non per parlare della sua difesa sul loro lato debole in NBA. Parlano solo di lui, non di basket.

“A questo punto, mando alcuni messaggi perché so che il suo telefono sta per esplodere in questo momento. Cerco di dargli il suo spazio perché so che è solo una di quelle persone che a volte hanno bisogno del loro spazio per raccogliere i suoi pensieri, la loro energia e cose di questo tipo. Gli ho inviato un paio di messaggi per controllarlo, per assicurarmi che stesse bene per davvero”. “So che è una brava persona, so che lo capirà e supererà questo momento. Ma per il momento, come ho detto, cerco di dargli il suo spazio perché so come potrebbe evolversi questa situazione. Sono conscio che molti della sua famiglia lo chiamano, amici, tifosi e tutti i tipi di persone. E lui cerca di dar loro un po’ di spazio per parlare di tutto quello che sta succedendo”.

Per il suo bene e per il bene dell’NBA, speriamo che Uncle Drew si vaccini presto. Questo è l’unico modo per rivederlo in campo in NBA con i Brooklyn Nets.

Leggi anche: Joel Embiid e la sua battaglia contro il COVID: “Pensavo di non farcela…”