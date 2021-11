Adrian Banks, guardia dell’Allianz Trieste, è andato su Twitter per avere maggiori informazioni su cosa sia il nuovo “Super Green Pass” che entrerà in vigore in Italia a partire dal 6 dicembre. Anche Malcolm Delaney, esterno dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, è rimasto colpito da questa definizione. L’ex Barcelona e Atlanta Hawks non aveva nemmeno sentito parlare di questa nuova decisione del governo italiano. Ecco la conversazione tra Banks e Delaney.

Banks: “Perché ora sto sentendo parlare di questo ‘Super Green Pass!?’ qui in Italia! Questo è folle!”.

Delaney: “Ho sentito parlare del Green Pass, cos’è un Super Green Pass?”

Heard of a green pass, what’s a super green pass — malcolm delaney (@foe23) November 27, 2021

Un utente ha provato a spiegare loro la differenza tra Green Pass e Super Green Pass, anche se non è stato precisissimo nell’argomentazione, tant’è vero che il fenomeno dell’Olimpia non ha ben capito la differenza.

Thought a normal green pass does that. 🤷🏾‍♂️ — malcolm delaney (@foe23) November 27, 2021

Banks e Delaney hanno ancora molti dubbi sul Super Green Pass, come dimostrano gli ultimi tweet dell’ex Fortitudo Bologna e Brindisi:

…again IDK exactly but it’s just what I’ve had someone tell/try to explain to me about it. — ✨ (@iadrianbanks) November 27, 2021

Probabilmente chiederanno ai responsabili delle loro due società sulla differenza tra Green Pass e Super Green Pass. Non che ciò impatti molto sulla loro vita in Italia, più che altro per loro cultura personale.

Immagine in evidenza Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste.

Leggi anche: Olimpia Milano, si punta a Ben Bentil come rinforzo