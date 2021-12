I Portland Trail Blazers hanno annunciato che la loro guardia NBA CJ McCollum ha avuto un pneumotorace, che vuol dire che gli è collassato un polmone, e sarà rivalutato più avanti. Non è chiaro per quanto tempo dovrà stare fuori ma potrebbe essere un lungo periodo prima del suo ritorno in campo poiché questo infortunio non è nulla con cui scherzare.

McCollum si è infortunato durante il quarto quarto della partita dei Blazers contro i Boston Celtics lo scorso 4 dicembre. In 24 partite in questa stagione, McCollum ha segnato 20,6 punti di media e 4,5 assist.

Questa è una perdita dura per la squadra dei Blazers. Considerando che alla franchigia manca anche Damian Lillard da un po’ di tempo, le cose potrebbero iniziare a mettersi davvero male a Portland. I Trail Blazers sono già sotto il 50% di vittoria poiché sono 11-14 durante i primi due mesi dall’inizio della stagione.

Trail Blazers guard CJ McCollum has a pneumothorax (collapsed right lung) and will be further evaluated, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2021

Naturalmente ci auguriamo che CJ McCollum possa tornare presto a compere in NBA per i Portland Trail Blazers, per il suo bene e per il bene del movimento. Siamo davvero dispiaciuti per la situazione e speriamo che non ci siano ulteriori complicazioni. Vi teniamo aggiornati sulla vicenda.

