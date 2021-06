Charles Barkley ha criticato alcuni analisti televisivi che hanno cercato di alimentare gli spettatori con la narrativa secondo cui Paul George viene criticato più degli altri giocatori NBA. Su NBA on TNT di martedì, Barkley ha espresso il suo sgomento per il problema, dicendo che ogni grande giocatore NBA viene criticato.

“Io sono stato criticato tantissimo perché non ho vinto un campionato. Michael Jordan prima di vincere un campionato si diceva, ‘Sì, forte, ma non sa vincere’. Shaq, Kobe, tutti sono stati criticati. Questa falsa narrativa, sento questi idioti in televisione che parlano di George che viene insultato più di altre persone. Non diciamo cosa false per favore!” .

"Paul George is a terrific player, but that comes with being a terrific player."

Chuck reacts to PG saying he gets criticized more than other NBA stars. pic.twitter.com/20bLt2laj8

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 30, 2021