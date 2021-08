Dwyane Wade si sta godendo la vita dopo essersi ritirato dall’NBA e perché non trascorrere una serata in compagnia di Rafa Nadal, Andrea Barzagli e Mariano Di Vaio a Porto Cervo?

L’ex bandiera dei Miami Heat è stato immortalato in una foto in Sardegna con il tennista, l’ex calciatore e ora commentato per DAZN e il modello e imprenditore. Non un quartetto tradizionale ma certamente interessante:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariano Di Vaio (@marianodivaio)

Wade è un grande amante dell’Italia, forse ispirato dalle storie che gli ha raccontato il suo amico Kobe Bryant. Spesso l’abbiamo visto nel Bel Paese, non solo quest’anno in Sardegna. Tantissimi giocatori americani amano venire in Italia, persino LeBron James qualche anno fa è stato da noi a trascorrere le sue vacanza estive. Ora che Wade non milita più in NBA ha molto tempo libero e può persino fare delle serate con Nadal e Barzagli.

Ricordiamo che, quando non è in Sardegna, l’ex fenomeno di Miami e Chicago è un commentatore televisivo, oltre che un accanito commentatore dei fatti NBA su Twitter. Chissà se lo vedremo mai su una panchina NBA, magari proprio su quella degli Heat al posto di Erik Spoelstra…

Leggi anche: Emergono i dettagli dell’imminente divorzio tra Dell e Sonya Curry