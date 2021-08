Nei giorni scorsi la notizia della richiesta di divorzio fatta da Sonya Curry nei confronti del marito Dell aveva sorpreso il panorama NBA. I due coniugi, genitori di Steph e Seth, erano sempre sembrati una coppia affiatata, insieme fin dai tempi del college e parte di una famiglia molto unita.

In realtà i due sarebbero legalmente separati dal marzo 2020 e ora si starebbe procedendo col divorzio. TMZ ha ottenuto alcuni documenti riguardanti la causa in atto, nei quali sono forse contenuti i motivi della decisione. Dell Curry ha infatti accusato Sonya di averlo tradito con l’ex giocatore di football Steven Johnson. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, Sonya vivrebbe attualmente con Johnson in Tennessee e avrebbe iniziato la relazione ben prima della separazione, mentendo all’ormai ex marito. Accuse che la donna rispedisce al mittente.

La versione di Sonya è invece che la relazione, confermata, sia iniziata dopo la separazione, che lei viva da sola e che sia invece stato Dell a tradirla ripetutamente nel corso degli anni, con tante donne diverse.

Nel frattempo i due figli, Steph e Seth, non hanno commentato i rumors. Ieri il primo si è limitato a fare gli auguri al secondo per il suo compleanno. Quella che fino a pochi giorni fa era la famiglia più unita del panorama NBA ora non sembra più tale, alla luce di questi ultimi sviluppi.