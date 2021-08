La leggenda dei Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, è stato uno dei centri più che forti che l’NBA abbia mai visto, per alcuni il miglior centro in assoluto. Tuttavia ci sono stati un certo numero di altri formidabili centri nella storia della NBA e Shaq è in realtà piuttosto umile quando si confronta con quelle altre leggende.

Shaq ha ripubblicato una lista dei primi 10 centri di tutti i tempi che lo vede al quarto posto dietro Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain e Bill Russell. La sua didascalia è abbastanza semplice poiché ha scritto che è d’accordo con il suo posizionamento:

Onestamente è davvero difficile non pensare che quei 3 siano i migliori centri dell’NBA. Uno è quello che ha segnato più punti nella storia del gioco, uno è un’autentica leggenda secolare e il terzo è l’uomo che ha vinto più titoli NBA. Shaquille O’Neal deve considerarsi fortunate a essere stato messo come quarto dietro a questi centri NBA perché alcuni gli avrebbero potuto tranquillamente preferire Hakeem Olajuwon come centro.

Sta di fatto che questi 10 anni hanno segnato la storia del nostro sport, portando ognuno di essi qualcosa di rivoluzionario al nostro amato sport.

