NBA Christmas Day 2024: il programma, come vederlo in tv e in streaming gratis in Italia

Il giorno di Natale vuol dire NBA Christmas Day per gli appassionati di basket.

Anche in Italia, dopo il tradizionale pranzo in famiglia, in tanti si spostano sul divano per guardare le partite NBA in tv. Le partite saranno trasmesse in televisione da Sky Sport che in Italia detiene in esclusiva i diritti televisivi della NBA e in streaming dalla collegata NOW. Una partita, però, verrà trasmessa anche gratuitamente sia in tv sia sul web.

Ecco il programma completo dell’NBA Christmas Day 2024 con gli orari italiani.