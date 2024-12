Valerio Antonini: “Appena letto il comunicato di FIP e LBA. Vorrei rispondere ma…”

Valerio Antonini chiude la polemica aperta ieri sera durante il match tra Olimpia Milano e Trapani Shark. Il patron dei siciliani aveva attaccato gli arbitri, lanciando anche una bordata al neo-(ri)eletto presidente FIP Gianni Petrucci. Poi, in un altro tweet, aveva invocato l’introduzione del “VAR a chiamata” nel basket, un po’ come il challenge in NBA. Questa mattina era quindi arrivata la replica congiunta di FIP ed LBA, in un comunicato firmato da Petrucci e Umberto Gandini.

Nota ufficiale che Antonini ha commentato poco fa, sul suo account X. Il presidente di Trapani ha però scritto che non risponderà, sebbene ne abbia voglia: meglio chiudere qui la polemica e godersi il Natale in serenità.

“Appena letto. Vorrei rispondere al comunicato ma voglio chiuderla qua, è Natale. Ho troppo rispetto per Presidenti come Petrucci e Gandini per continuare questa polemica, Milano ha meritato di vincere ma in futuro dobbiamo potercela giocare ad armi pari. È una pretesa troppo grande ? Non credo dai. Auguri a tutti” ha scritto Valerio Antonini.

Nonostante la sconfitta di ieri sera al Forum, la Trapani Shark di Antonini è terza in classifica in LBA con un record di 9-3, alle spalle solo di Trento e di Brescia. Con un’altra vittoria, probabilmente i siciliani ipotecheranno una storica qualificazione alle Final Eight di EuroLega.