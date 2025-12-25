NBA Christmas Day: si parte alle 18 con Knicks – Cavs, Doncic recupera

Il giorno di Natale per gli appassionati di basket significa NBA Christmas Day.

Anche quest’anno Sky Sport trasmetterà le partite NBA di Natale. Si parte alle 18 (ora italiana) con New York Knicks – Cleveland Cavaliers, a seguire alle 20:30 il remake della semifinale di NBA Cup fra gli Oklahoma City Thunder e l’unica squadra in grado di metterli in difficoltà quest’anno, i San Antonio Spurs. Alle 23 Golden State Warriors vs Dallas Mavericks, alle 2 l’ennesimo confronto fra LeBron James e Kevin Durant nella sfida fra Los Angeles Lakers (che dovrebbero recuperare Luka Doncic) e Houston Rockets. Infine, alle 4:30 del mattino, il confronto fra i Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves che condurrà dritti all’alba di Santo Stefano.

Tutte le gare in diretta su Sky Sport Basket con telecronaca in italiano, ad eccezione dell’ultima.