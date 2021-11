Zion Williamson nelle ultime settimane è apparso in una pessima forma fisica, mentre prosegue il recupero dall’operazione estiva al piede. La stella dei New Orleans Pelicans sarà rivalutata dai medici tra 2-3 settimane, nel frattempo però i suoi chili di troppo stanno facendo molto discutere. L’ultimo a parlarne è stato Charles Barkley, uno che in carriera di problemi simili ne ha avuti molti.

Durante l’ultimo episodio di Inside The NBA, Barkley ha scherzato: “È come se io e Shaq facessimo un bambino!”. Per poi però tornare serio: “Sono preoccupato. Sono davvero preoccupato. Vi racconterò questa storia, non mi importa di sembrare critico. Moses Malone una volta mi disse che ero grasso e pigro, mi misi a piangere ma fu il punto di svolta della mia carriera. È già infortunato, non dovresti infortunarti quando sei così giovane. Ha già avuto interventi chirurgici sulle gambe, ora si è rotto il piede. Deve imparare che anche quando sei infortunato devi controllare la tua dieta. Quando i giocatori si infortunano, poi devono tornare in forma. Se però metti così tanta pressione sulle ginocchia e sui piedi, continuerai ad infortunarti. Deve esserci un adulto che gli dica: ‘Ehi, amico, devi tenerti in forma’”.