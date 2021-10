Dopo settimane di vera e propria guerra a distanza, nelle ultime ore Ben Simmons e i Philadelphia 76ers si sarebbero riavvicinati. Secondo Adrian Wojnarowski, le parti starebbero discutendo dei dettagli del ritorno dell’australiano a Philadelphia, almeno temporaneamente. La stagione regolare sta infatti per iniziare e Simmons non avrebbe percepito stipendio per tutte le gare saltate per propria scelta, causando un danno sia alla franchigia sia a sé stesso.

Questi ultimi sviluppi non cambiano comunque la volontà di Simmons, che rimane intenzionato a lasciare i Sixers, i quali a loro volta continueranno nel frattempo ad ascoltare offerte. Secondo Woj, comunque, l’obiettivo di Philadelphia è quello di convincere il giocatore a rimanere. Ora che sarà quotidianamente a contatto con compagni, staff e dirigenza sarà sicuramente una strada più percorribile.

The organization’s hopes are unchanged: Get Simmons back into Philadelphia, onto the court and ultimately convince him that it’s still the place for the long-term.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 11, 2021