NBA, come portare Ben Simmons agli Warriors secondo Stephen A. Smith

I Golden State Warriors dovrebbero essere ancora una volta una contendente al titolo con il ritorno di Klay Thompson la prossima stagione. Secondo Stephen A. Smith, tuttavia, c’è una mossa che possono fare gli Warriors per essere certamente campioni in NBA: acquisire Ben Simmons.

In effetti, Stephen A. Smith ha in mente una proposta commerciale per portarlo nella Baia senza coinvolgere il centro rookie James Wiseman. Nel suo momento durante “Get @ Me” su ESPN, il veterano analista sportivo e commentatore ha condiviso la sua convinzione che Simmons, con Stephen Curry, Klay, Draymond Green e Wiseman, possa aiutare gli Warriors a vincere il trofeo Larry O’Brien nel 2022.

“La mossa migliore è far stare bene Klay Thompson. Con un nuovo Klay Thompson, con uno Steph Curry in salute, abbiamo il miglior backcourt al tiro nella storia del basket. Per quanto mi riguarda, almeno il viaggio verso le finali di Conference è dannatamente quasi automatico. A proposito, Wiseman farà molto bene. Tieni Draymond, e ti dirò, se puoi, sbarazzati di Wiggins, rinuncia a un paio di scelte e prenditi Ben Simmons dai Philadelphia 76ers. Metti Ben Simmons nei Golden State Warriors con Klay e Steph e guarda cosa diavolo succede. Sarebbe speciale. Vincerebbero il titolo l’anno prossimo, per quanto mi riguarda”.

Per quel che vale, Stephen A. Smith ha anche precedentemente riferito che i Golden State Warriors faranno di tutto per prendere Ben Simmons in questa offseason NBA. Il regista australiano è stato in diverse trattative commerciali negli ultimi tempi dopo la sua scarsa prestazione con i Philadelphia 76ers durante le semifinali della Eastern Conference.

