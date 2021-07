NBA – Dallas Mavericks, il primo obiettivo è Kyle Lowry

I Dallas Mavericks lavorano sul mercato per rinforzare il loro roster e consentire a Luka Doncic di avvicinarsi alla lotta per il titolo.

Secondo l’insider Marc Stein, la franchigia texana avrebbe deciso di puntare tutto sull’ingaggio di Kyle Lowry, attualmente free agent. Oltre a questo, Dallas proverà anche a rinnovare il contratto di Tim Hardaway Jr.

The Mavs’ post-draft focus, league sources say, will be the pursuit of Kyle Lowry and their bid to re-sign Tim Hardaway Jr.

More soon today on Lowry, Thursday’s draft, Detroit at No. 1 and, yes, Team USA’s struggles under Gregg Popovich … all via https://t.co/LGN9cV7Dif

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 27, 2021