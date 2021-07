La star dei Portland Trail Blazers, Damian Lillard, è ancora in mezzo a diverso voci commerciali con la sua forte attività su Instagram. Questa volta, però, pare che Damian Lillard abbia suggerito la sua destinazione preferita in NBA: i Los Angeles Lakers.

Su Instagram Lillard ha pubblicato una sua foto mentre era alla partita tra Las Vegas Aces e Los Angeles Sparks al Los Angeles Convention Center lo scorso mercoledì. Come descrizione del post ha messo: “Chi dovrei amare? E quante volte?”… Sempre tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damian Lillard (@damianlillard)

Questo messaggio postato da Damian Lillard potrebbe essere un segnale d’amore nei confronti dei Los Angeles Lakers in NBA, visti i colori gialloviola di sfondo. Indubbiamente a Los Angeles, sponda Lakers, sognano. Ma non solo lì. Tutti gli appassionati NBA vorrebbero vedere delle Finals dove si affronterebbero due fenomenale coppie di Big Three: LeBron James-Anthony Davis-Damian Lillard vs. James Harden-Kyrie Irving-Kevin Durant.

Sicuramente sarà un’estate molto interessante e forse travagliata per l’esterno di Portland, soprattutto perché gli anni passano e le possibilità che i Blazers possano arrivare in fondo restano sempre basse.

