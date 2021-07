Ben Simmons è stato indicato dalla maggioranza dei tifosi dei Philadelphia 76ers come il principale responsabile dell’eliminazione contro Atlanta nei Playoff. L’australiano non parteciperà alle Olimpiadi per concentrarsi sui propri miglioramenti, mentre il suo futuro rimane incerto e in estate potrebbe arrivare anche uno scambio.

Nel frattempo però Simmons si sta godendo le vacanze, prima di tornare in palestra. La stella di Philadelphia è stata fotografata in tribuna al torneo di tennis di Wimbledon in dolce compagnia. Al suo fianco la nuova fidanzata, Maya Jama, personalità televisiva britannica. Gli allenamenti per il momento possono attendere.

New couple alert 💥 Maya Jama and Basketball player, Ben Simmons 💖🤭 how CUTE! (📸: Karwai Tang/WireImage) pic.twitter.com/cn6VC4RzZ6 — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) July 5, 2021